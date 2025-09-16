Сирма Груп разработи собствена AI платформа

Sirma Enterprise AI оптимизира бизнес процесите в организациите и има ясни измерители за ефективност

Българската технологична компания Сирма Груп пусна бета версия на собствената си AI платформа – Sirma Enterprise AI, която първо ще бъде тествана в самата компания.

Тя комбинира най-новите постижения в изкуствения интелект (ИИ) с корпоративно ниво на сигурност. Целта й е да помогне на организациите бързо и сигурно да изграждат, внедряват и мащабират собствени AI агенти с конкретни роли, екипи от агенти и агентни работни процеси. Тя позволява свързване на агентите с фирмени данни и бизнес процеси, което ще доведе до оптимизация на процесите в компаниите и пестенето на ресурси. Платформата е проектирана така, че да пази изцяло бизнес данните на организациите, като позволява използването на мощни AI инструменти без информацията да напуска техните сървъри. Тя предлага гъвкави опции за внедряване — като SaaS решение (на абонамент) или напълно локално (on-premise) в инфраструктурата на клиента.

„Sirma Enterprise AI е проектирана със специален фокус върху сигурността и защитата на данните, което я прави особено подходяща за компании, които работят с чувствителна информация — банки, застрахователни дружества, здравни институции и държавни организации. Именно в тези области ние имаме богата експертиза. В средносрочен период комбинацията от технология и експертиза ще ни позиционират едновременно като доставчик и внедрител на решения в областта на ИИ.“, коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма груп.

Още преди официалното ѝ представяне, Sirma Enterprise AI вече привлича сериозен интерес от голям клиент от автомобилната индустрия в САЩ, като компанията е на финален етап на договаряне. Това е силен знак, че Enterprise AI решенията са бъдещето и все повече бизнеси ще се нуждаят от тях, за да останат конкурентоспособни.

Какво представлява Sirma Enterprise AI

Sirma Enterprise AI е no-code/low-code платформа, чрез която бизнесите могат да изграждат свои собствени агенти с конкретни роли и умения (например „технически експерт“ , „HR специалист“, „юрист-консулт“, „финансов анализатор“ и т.н.), да ги обучават с фирмено ноу-хау и да им възлагат задачи. Агенти могат да се комбинират в екипи, да автоматизират сложни бизнес процеси и да работят автономно в рамките на организацията. Платформата поддържа интеграция с множество LLM модели (OpenAI, Google, Anthropic) и бизнес системи (ERP, CRM и др.) и включва гласови агенти, които могат да водят разговори в реално време или да изпълняват функции на кол-център. Чрез симулативна (playground) функционалност организациите могат да тестват различни сценарии, а архитектурата ѝ е проектирана така, че да бъде мащабируема, сигурна и устойчива на бъдещи технологични промени.

„Sirma Enterprise AI ще ни позволи значително да съкратим времето за разработка и внедряване, защото планираме да използваме платформата като основа във всеки бъдещ AI проект. Така ще предоставяме на клиентите ни още по-бързо качествени и иновативни решения. Вярваме, че Sirma Enterprise AI ще се превърне в стратегически катализатор за организациите, които искат да използват силата на изкуствения интелект без да правят компромис със сигурността и контрола върху данните си.“, допълва Цветан Алексиев.

Доказана ефективност

Проучванията и случаите на използване от глобални технологични компании показват, че приемането и използването на агентични ИИ платформи, като например платформата за изкуствен интелект на Sirma Enterprise AI, предлага значителни предимства. Времето за ръчна обработка на документи е намалено със 75%. Освен това времето за реакция при обслужване на клиенти се е подобрява с впечатляващите 60%. Благодарение на Sirma Enterprise AI предприятията могат да намалят разходите, свързани с рутинни и повтарящи се операции, с 40%.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com