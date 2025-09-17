Бизнес

Решено е. Това е новата винетка!

За колко време важи и кога я пускат

17 сеп 25 | 16:45
Вече е ясно, че със сигурност ще имаме нова винетка.

Министерският съвет прие промени в наредбата за таксуване на пътните превозни средства, с които въвежда електронни винетки със срок от 24 часа за автомобили до 3,5 тона от началото на 2026 г. Новият вид винетка ще се отчита от началната дата и час на валидност.  Цената предстои да се определи, но предложението е за 4.09 евро.

По този начин България изпълнява условията на европейска директива, като очакванията са да се купува основно от транзитно преминаващи леки автомобили.

Тол таксите ще се определят според няколко фактора:

  • Технически характеристики на пътя или пътния участък
  • Изминато разстояние
  • Категория на превозното средство
  • Брой оси
  • Обща технически допустима максимална маса
  • Екологична категория ЕВРО
  • Клас емисии СО2

Автор Стандарт Новини
