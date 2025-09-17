Решено е. Това е новата винетка!

Вече е ясно, че със сигурност ще имаме нова винетка.
Министерският съвет прие промени в наредбата за таксуване на пътните превозни средства, с които въвежда електронни винетки със срок от 24 часа за автомобили до 3,5 тона от началото на 2026 г. Новият вид винетка ще се отчита от началната дата и час на валидност. Цената предстои да се определи, но предложението е за 4.09 евро.
По този начин България изпълнява условията на европейска директива, като очакванията са да се купува основно от транзитно преминаващи леки автомобили.
Тол таксите ще се определят според няколко фактора:
- Технически характеристики на пътя или пътния участък
- Изминато разстояние
- Категория на превозното средство
- Брой оси
- Обща технически допустима максимална маса
- Екологична категория ЕВРО
- Клас емисии СО2
