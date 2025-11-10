Пукет вече с директен полет от България

От 18 декември 2025 г. българската авиокомпания Gullivair стартира директни полети от София до остров Пукет в Тайланд. Новината беше потвърдена от собственика и управител на компанията Янко Иванов.



Полети всяка седмица до края на февруари 2026 г.



Полетите ще се изпълняват всеки четвъртък от София и връщане всяка неделя от Пукет, до края на февруари 2026 г., като резервации вече могат да се правят директно през сайта на авиокомпанията.



Полетът ще се осъществява с Airbus A330-200 и ще трае приблизително 9 часа и 40 минути, без междинно кацане за зареждане. Това ще бъде първата редовна директна линия от София до Пукет – дестинация, която се превърна в любимо място за зимен отдих сред българските туристи.



Пукет – любимата зимна екзотика на българите



Остров Пукет и цял Тайланд остават сред най-желаните зимни дестинации за нашите туристи, благодарение на топлия климат, гостоприемството и разнообразните възможности за почивка – от спокойни плажове до оживени нощни пазари и културни забележителности.



Нови хоризонти за Gullivair



Gullivair изпълнява чартърни полети до Пукет от 2022 г. насам, но това ще бъде първият регулярен маршрут по линията.

Наскоро стана ясно, че компанията планира и трансатлантически полети от София до Ню Йорк и Чикаго, които се очаква да стартират през април 2026 г., след получаване на необходимите разрешения за кацане.

