Продават един от най-обичаните барове у нас!

Емблематичният някога бар „Панорама“ в Горна Оряховица се продава от брокери срещу 84 000 лв., показва проверка на „Борба“. Той се намира на последния етаж на най-високата сграда в железничарския град, непосредствено до централния площад, пише borbabg.com.

Площта на някогашното нощно заведение е 319 кв. метра. Гледката от 13-ия етаж е внушителна, но състоянието на помещенията е лошо. Имотът разполага с два санитарни възела, офис и кухненски кът. Помещенията предлагат различни възможности за функционално преустройство и могат да се използват за офиси, конферентни зали или организиране на събития и кетъринг. Сградата се използва основно за офиси и търговски дейности, което прави имота подходящ както за кафе, заведение или ресторант, така и за офисен етаж, представителство или студио. Достъпът е осигурен чрез два асансьора – пътнически и товарен.

Бъдещият собственик ще трябва да вложи сериозна сума за ремонт на етажа, който със сигурност е доста атрактивен, но предвид ниската продажна цена по всяка вероятност ще се намери инвеститор.

Горнооряховчани още си спомнят някогашния бар, който предлагал неповторима атмосфера. Заведението обаче не работи от години, а сега се отваря възможност за възраждане на мястото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com