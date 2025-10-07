Почна се! Шамаросват търговци заради цените

Започват глобите на търговци, които спекулативно вдигат цените преди въвеждането на еврото. Днес изтича гратисният период, който Законът за въвеждане на еврото даде на търговците да въведат двойното обозначаване на цените преди да има санкции.

Първоначално регулаторите не налагаха санкции за някои от евентуалните нарушения на закона, като така се даде време на бизнеса да се подготви.

До 8 октомври КЗП, НАП, БНБ и КФН можеха да издават само писмени предписания по редица от ключовите членове на закона. Това включва двойното обозначаване на цените в търговските обекти, но също така и двойното им изписване в касовите бележки.

Отложеното начало на глобите важи и за необоснованото покачване на цените, както и за новите правомощия на КЗП, НАП и КФН да изискват информация за проверките си. Освен това е въведен и срок за предоставянето ѝ, който трябва да е разумен, но не по-кратък от 5 работни дни.

Периодът на двойно обозначаване ще бъде една година, като започна от 8 август 2025г. и ще приключи на 8 август 2026 г.;

В този период цените в левове и в евро се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт. Със същия размер, вид и цвят на шрифта трябва да бъде изписана и валутата на съответната цена.

В периода на двойно обозначаване (от 8 август 2025г. до 8 август 2026 г.) търговците следва да формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори и при поискване от контролните органи да се предоставят доказателства за наличието на тези фактора.

Към изключенията за двойно обозначаване се добавят продажната цена на добавките за гориво, цената на етикети, издавани от електронни везни, цената, визуализирана на автомати и системи на самообслужване, цената, отпечатана върху превозни документи на хартия, цената на книги, учебници и др.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com