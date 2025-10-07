Краят на една легенда. Ето най-продаваният самолет сега

Европейският самолетостроител "Еърбъс" (Airbus) преодоля днес сериозна търговска бариера, след като самолетът му A320 изпревари "Боинг 737"( Boeing 737) и се превърна в най-продавания реактивен самолет в историята, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Десетилетният рекорд на "Боинг" беше подобрен, след като през нощта беше доставен самолет на нискотарифния превозвач от Саудитска Арабия "Флайнас" (Flynas), с което продажбите достигнаха 12 260 от началото на експлоатацията на А320 през 1988 година. Това сочат данните на британската консултантска компания "Сириум" (Cirium).

"Еърбъс" засега не е отговорил на запитването за коментар относно данните, проследени от анализатора на доставките на самолети Роб Морис.





