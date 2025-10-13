Новото злато. Светът полудя!

Медта може да се превърне в новото злато в един щат на САЩ. В момента металът е от голямо значение поради ролята си в производството на чиста енергия.

Еко портал пише, че търсенето на мед нараства, така че новият проект може да даде началото на нова ера в минното дело в Америка.

Съединените щати внасят почти половината от нужната за индустрията им мед. Металът се използва в много области, от производството на електрически превозни средства до инфраструктурата на електропреносната мрежа, пише Стандарт.

Новият американски проект привлича вниманието заради мащаба си,

с прогнозирани обеми на производство в милиони килограми.

Американската минна индустрия не е виждала проекти от такъв мащаб от десетилетия.

Проектът ще бъде разположен близо до Каса Гранде, на около 40 мили югоизточно от Финикс, Аризона. Ivanhoe Electric ръководи проекта за меден добив Santa Cruz, а ранните доклади и оценки показват, че той ще генерира значителни икономически ползи.

Ако всичко върви по план,

в рамките на 23 години биха могли да бъдат добити изумителните 1,36 милиарда килограма мед.

Строителството е планирано да започне през 2026 г., като първият добив на мед е планиран за 2028 г.

Този проект за добив на мед ще помогне на Съединените щати да се отърват от зависимостта си от вноса на мед.

