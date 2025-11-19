Лукойл излезе с тежко предупреждение към страната!

"Лукойл" излезе с официална позиция по повод назначаването на особен управител в България. Руската компания посочва, че се надява, че назначеният външен управител на нейните активи в България ще осигури нормалното функциониране на предприятията и непрекъснатите доставки на горива за българския пазар.

"Надяваме се външният управител да действа в стриктно съответствие с действащото законодателство, така че организациите да продължат своята работа, да гарантират снабдяването на българския пазар с горива, плащането на данъци и поддържането на високите социални стандарти за служителите, установени от "Лукойл"", заявяват от компанията, цитирани от ТАСС.

"Лукойл" допълва, че си запазва правото да защитава правата и законните си интереси по съдебен ред в случай на нарушение.

На 14 ноември в България беше приет закон, с който се въвежда външно управление над "Лукойл - Нефтохим Бургас", "Лукойл - България" и други дружества на групата, припомня руската информационна агенция. От 17 ноември 2025 г. всички управленски правомощия на тези компании преминават към външния управител, допълва тя. Досегашният шеф на НАП Румен Спецов беше назначен за особен управител и вписан в Търговския регистър в понеделник.

