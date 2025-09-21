Лоша новина за българите с имоти в този град

Лоша новина за българите с имоти в Дубай.

Националната агенция за приходите обяви пред „Телеграф“, че нашенците, които притежават имоти в града и ги отдават под наем, ще бъдат задължени да плащат данък върху тези доходи в България.

Досега въпросът къде се облагат доходите от наеми в Дубай беше спорен, тъй като в емирството няма данък върху личните доходи. България обаче има Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Обединените арабски емирства. Според нея доходите от недвижимо имущество в ОАЕ, получени от лица с местно данъчно задължение в България, се облагат в арабската държава.

Това е стандартно правило при всички международни данъчни спогодби и е в съответствие с модела на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. По тази причина доходите от наем в Дубай се освобождаваха от облагане у нас, като единственото изискване беше да бъдат декларирани. Приложимият метод досега беше т.нар. „освобождаване чрез прогресия“.

Ситуацията се промени след като България се присъедини към Многостранната конвенция за мерки срещу предотвратяване на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. С този международен документ се изменят разпоредби в част от действащите спогодби, включително и тази с ОАЕ.

От данъчни периоди, започващи след 31 декември 2023 г., методът за избягване на двойното данъчно облагане вече е данъчен кредит вместо освобождаване чрез прогресия. Това означава, че от дължимия български данък се приспада платеният в чужбина налог.

В случая с Дубай, където не се облага доход от наем на недвижими имоти, данък не се плаща в ОАЕ. Затова доходите от наеми на български граждани с имоти там подлежат на ефективно облагане в България, уточняват от НАП.

По данни от 2022 г. едва 29 българи официално са декларирали, че притежават имоти в Дубай. Реалният брой обаче е значително по-голям. Причината – много от собствениците не се водят „местни лица за България“ и не попадат под изискването за облагане тук.

С новите правила българите, които имат недвижими имоти в Дубай и печелят от наеми, вече няма да се ползват от освобождаването чрез прогресия. Липсата на данъци в ОАЕ прави тези доходи изцяло облагаеми в България. Това е част от глобалната политика за ограничаване на данъчните „дупки“ и за по-справедливо облагане на доходите в международен мащаб.

