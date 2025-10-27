Какво трябва да знаете преди да купите имот „на зелено“?

Закупуването на имот “на зелено” изглежда примамливо заради по-ниските цени и гъвкавите условия. Но зад обещаващите строителни проекти често се крият и значителни рискове, които могат да засегнат вашите интереси и бъдещи планове. Те включват забавяния, непредвидени промени и дори загуба на вложени средства, ако не подхождате с достатъчно внимание.

Експертите разказват по-долу как да разпознаете потенциалните проблеми и да направите информиран избор.

Предимства и рискове при сделките с имоти “на зелено”

Когато решите да инвестирате в имот “на зелено”, ще срещнете някои категорични предимства – по-добра цена, възможност за избор на етаж и разпределение, както и за договаряне на индивидуални условия.

В същото време, строителството може да се забави, а обещаното качество не винаги съвпада с крайния резултат. Възможно е и стойността на бъдещия имот “на зелено” да не отговаря на пазарните тенденции, а детайлите по финансиране да се променят не във ваша полза.

Тук реализаторът има ключова роля, защото той познава пазара и може да ви предупреди за подводните камъни. Ако не анализирате внимателно проекта, рисковете могат да се превърнат в сериозни финансови и правни проблеми.

Какво да проверите преди подписване на договора за покупка на имот?

Преди да направите решаващата крачка, обърнете внимание на ключовите аспекти на сделката. Това ще ви помогне да оцените реалната стойност на имота “на зелено” и да избегнете неприятни изненади. Насочете вниманието си към следното:

уверете се, че строителната фирма разполага с валидно разрешение за строеж – важно е да има и доказан опит, който ви дава увереност в качеството и спазването на сроковете;

проверете дали са налични акт 14, акт 15 и акт 16 – те гарантират завършеността на сградата и правната ѝ годност за ползване;

прегледайте внимателно предварителния договор – в него трябва ясно да са посочени срока на строителство, условията за плащане и всички гаранции, свързани с имота “на зелено”;

изяснете възможностите за финансиране – включително условията по ипотечния кредит и допълнителните такси към сделката;

разберете какви са правата на купувача – ако строителството се забави или качеството не отговаря на обещаното, имате основание да търсите неустойки или компенсация.

Тези действия ви предпазват от ненужни загуби и ви дават по-голяма сигурност в процеса на покупка на имот "на зелено". Те също така ви осигуряват и спокойствие, че защитавате интересите си още преди подписването на договора.

