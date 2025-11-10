Как гражданската отговорност ви предпазва при пътуване в чужбина

Когато тръгвате на път извън България, най-важното, което носите със себе си, не е багажът, а сигурността. Застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите ви осигурява именно това спокойствие – защита, която пътува с вас през границите и Ви осигурява защита при непредвидими ситуации.

Тя осигурява покритие както на територията на България, така и в почти всички страни от Европа (Изключения са Косово, Беларус и Русия). Тя е валидна във всяка държава членка на ЕС и трети държави, които са част от системата „Зелена карта“ (държавите са описани на гърба на сертификата „Зелена карта“).

Застраховката е не само задължителен документ. Тя е финансовата ви защита, ако при пътуване причините пътнотранспортно произшествие, при което има щети или пострадали. В тези случаи, застрахователят ще плати вместо Вас за нанесените щети (съгласно лимитите по полицата). По този начин се избягва рискът от сериозни разходи и съдебни процедури в чужбина.

Какви щети покрива застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите извън България?

Няма съществени разлики между вида на покриваните щети на територията на България и извън страната. Обичайно се покриват:

· неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;

· вредите, причинени на чуждо имущество;

· пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;

· разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования;

· лихвите за забава

Има разлики в лимита на отговорност - За територията на страните – членки застрахователният договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите осигурява във всяка държава членка покритието съгласно нейния закон или покритието съгласно чл.492 от Кодекса за застраховането, когато това покритие е по-високо. За трета държава (извън държавите – членки), чието национално бюро на застрахователите е член на системата “Зелена карта” застрахователният договор осигурява покритието съгласно нейния закон.

Така при инцидент в Гърция, Германия или Румъния, например, вашата гражданска отговорност действа съгласно закона на съответната държава и покрива щетите, които са нанесени от вас, като водач на застрахованото МПС.

Какво трябва да знаете преди да тръгнете на път?

Преди всяко пътуване извън страната се уверете, че застраховката ви е валидна и че разполагате със „Зелена карта“ – това е международният сертификат, който удостоверява действието на вашата гражданска отговорност в чужбина. Тя се издава безплатно от вашия застраховател и е задължителна при преминаване на граници извън ЕС.

Също така е важно да:

● проверите срока на полицата и покритието по нея;

● знаете телефоните за контакт със застрахователя в случай на инцидент;

Как да реагирате при инцидент в чужбина?

Ако настъпи пътнотранспортно произшествие извън България, спокойствието и правилните действия са ключът към бързо уреждане на щетите. Вашата застраховка изисква да спазите определени стъпки, за да може обезщетението да бъде изплатено коректно и без забавяне.

Първо, уведомете компетентните органи на място - в повечето европейски страни това е пътна полиция или местна служба за контрол на движението. Съставя се протокол, който удостоверява причините и участниците в инцидента.

След това се свържете със своя застраховател или с националното бюро на автомобилните застрахователи в съответната държава. Например, ако сте в Италия, бюрото там ще комуникира с вашия български застраховател и ще координира процедурата по обезщетяване.

Важно е също да:

● направите снимки на щетите и местопроизшествието;

● запишете имената и контактите на свидетелите, ако има такива;

● не напускате мястото на инцидента преди пристигането на властите, освен ако трябва да окажете спешна помощ.

Тези стъпки ви гарантират, че застрахователят ще може да обработи случая коректно и да ви защити напълно според договора.

Какво не покрива гражданската отговорност в чужбина?

Има ситуации, в които застрахователят не носи отговорност и това включва:

● вреди, нанесени на собствения автомобил или на имущество, което се превозва с него;

● щети, причинени на членове на семейството на застрахования водач;

● глоби, санкции или административни наказания, свързани с нарушаване на правилата за движение;

● щети, настъпили при участие в състезания или събития, при които спазването на правилата не е задължително.

● обезценка на увреденото имущество;

● глоби и други имуществени санкции за виновния водач във връзка със застрахователното събитие.

Практически съвети за спокойно пътуване зад граница

Когато тръгвате на дълъг път, особено в чужбина, превенцията е вашият най-добър съюзник. Ето няколко полезни насоки:

● Проверете техническото състояние на автомобила преди тръгване.

● Уверете се, че всички документи са под ръка – шофьорска книжка, регистрационен талон, полица и зелена карта.

● Запишете номера за спешна връзка със застрахователя си.

● Запознайте се с основните правила за движение в страните, през които ще минавате.

● Избягвайте да управлявате при умора или в условия, в които не се чувствате уверени.

Защо гражданската отговорност е важна при пътувания в Европа?

Тази застраховка е създадена, за да гарантира взаимна защита между участниците в движението – независимо от държавата, в която се намират. Благодарение на международната система „Зелена карта“, всяко МПС, регистрирано в България със сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се признава за застраховано в над 40 държави.

Така вие пътувате спокойно, знаейки, че ако се случи нещо непредвидено, няма да се изправите сами срещу правната и финансовата тежест на ситуацията. Вашият застраховател застава зад вас, урежда претенциите на пострадалите и покрива разходите според местното законодателство.

Пътуването е свобода, но и отговорност. Когато зад волана стои човек, който мисли за безопасността на всички – тогава и пътят е по-спокоен. Застраховка гражданската отговорност е вашата гаранция, че ще се върнете у дома с усмивка, дори след непредвидени ситуации.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com