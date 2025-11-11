Кабинетът отсече за бюджета!

Управляващите не предвиждат промени във вече оповестения проект на държавен бюджет за догодина. Това стана ясно след среща на лидерите на КНСБ и на КТ "Подкрепа" Пламен Димитров и Димитър Манолов с председателя на партия ГЕРБ Бойко Борисов.

В срещата участваха още председателят на парламентарната социална комисия Деница Сачева и финансовият министър Теменужка Петкова, предаде БНР.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров нарече проектобюджета "възможен":

"Не виждаме необходимата хоризонтална политика по доходите в част от ведомствата и заявихме, че ще има напрежение, продължаващо, в тези системи, които получават само 5% увеличение на своите доходи".

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов определи като скандално и като червената линия за синдикатите идеите за вдигане на ДДС. Остава заложеното увеличение с 2 процентни пункта на вноската за пенсия, както и вдигането на данък "дивидент" от 5 на 10%.

Председателят на социалната комисия в парламента Деница Сачева обяви, че не се предвиждат промени в проектобюджета.

"Не, няма на този етап, тъй като това, което се предложи от работодателите, беше вместо да се увеличават осигурителните вноски да се увеличи ДДС. На този етап това не среща политически консенсус в рамките на партиите, които ще подкрепят бюджета. Докато вдигането на осигуровките е по-щадящ начин за събиране на необходимите приходи, предвид факта, че първо тези 2% се разпределят между работника и работодателя от една страна, тоест те не натоварват на изцяло бизнеса само, от друга страна с тези средства, които хората биха платили за своите собствени осигуровки, в бъдеще време ще се върнат обратно при тях като пенсии.

За четвъртък е насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com