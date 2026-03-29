Фурор в един град навръх Благовещение! Случи се нещо невиждано

Цената на златните бижута стана „златна“ и доведе до сериозен отлив на клиенти в Благоевград. Навръх Благовещение, когато по традиция се дупчат ушите на момиченцата, 1 грам злато достигна рекордните 140 евро, а в друг търговски обект – 128 евро. Това прави едни обикновени детски златни обички поне 200 евро, което спря голяма част от купувачите.

В централната част на града останаха само два магазина за златни украшения, уточнява Struma.bg. Останалите са затворили заради пенсиониране на собствениците или поради намалял интерес към бижутата. Бизнесът постепенно замира, а броят на активните златари вече може да се изброи на пръсти.

Един от малкото останали златари, наследил занаята от майка си, споделя, че оборотите му са се сринали и продължаващият спад може да доведе до фалит. Неговият магазин е в топ центъра, а той се държи на пазара благодарение на уменията си за поправка и реконструкция на бижута, както и чрез изкупуване на стари накити, които заменя с нови при заплащане на изработката. Тази услуга варира между 70 и 90 евро в различните обекти.

Цената на инвестиционното злато се определя ежедневно на световните борси и е еднаква в България, Турция и други страни, като пазарната стойност на бижутата зависи от каратите и грамажа. Търсенето намаля значително още преди влизането в еврозоната, когато инвестициите са били насочени повече към недвижими имоти, отколкото към златни монети и кюлчета.

Инвеститорите започнаха да разпродават златни позиции, за да компенсират загуби на други пазари. Ограниченията върху износа на петрол, газ и торове принудиха някои държави да разчитат на резервите си, като златото стана сред първите активи за ликвидност.

Анализатори прогнозират, че в дългосрочен план цената на златото може да се възстанови, особено ако доларът отслабне и централните банки продължат да увеличават покупките си.

