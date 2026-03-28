Ето я Златната изба на годината

Винарска изба Златен Рожен грабна „Златната изба“ за Нови идеи във винения туризъм. Gramatik на Винарска изба Рупел спечели „Златната изба“ за предпочитана марка българско вино.

За десета поредна година събитието се провежда под патронажа на икономическото министерство, а основен спонсор е Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)

Домейн Беса Валей е „Златната изба на България“ за 2025 г. Голямата награда в конкурса на exporter.bg се връчва „За най-силна подкрепа от ценителите на виното в социалните мрежи“. Големият кристален приз на сайта беше връчен от Антон Костадинов, заместник – министър на икономиката и индустрията. Наградата получи Ивайло Антонов, изпълнителен директор на Домейн Беса Валей.



Брандът Gramatik на Винарска изба Рупел спечели „Златната изба на България“ за предпочитана марка българско вино за 2025 г.. Кристалният приз беше връчен от Владимир Тодоров - председател на Надзорния съвет на БАЕЗ. Наградата получи Павел Граматиков, собственик на избата.

Винарска изба Златен Рожен спечели Кристалния приз „Златната изба на България“ за Нови идеи във винения туризъм през 2025 г. Милена Осиковска, дъщеря на семейство Осиковски, собственици на избата, и вече част от семейния бизнес, взе ценния приз от Сашо Чакалски – известен банкер и финансист.

Кристален приз Златна изба за предпочитана марка българска ракия грабна Сливенска перла на Вила Ямбол. Гергана Крикорян, ръководител «Производство» във Вила Ямбол, получи наградата от Марк Димитров, директор Маркетинг, комуникации и реклама на Свинекомплекс Голямо Враново Инвест.



За първи в историята на конкурса сайтът exporter.bg връчи Специален приз - За изключителни заслуги в българската винарска индустрия. Първият носител на тази голяма индивидуална награда е Жеко Жеков, собственик на Винекс Славянци – легендарна фигура във винарството, изключителен технолог и мениджър. Неговата компания държи над 30 % от експорта на българско вино.

От името на г-н Жеков престижната награда получи г-жа Анна Анастасова. Кристалният приз Златна изба й бе връчен от Антон Костадинов, заместник – министър на икономиката и индустрията.

