Експерти се произнесоха за имотния пазар. Това ли е краят на лесните кредити

Ще бъде ли ограничено банковото кредитиране и какво ще се случи с цените на имотите през следващата година?

Тези въпроси вълнуват много българи на фона на предупрежденията от Международния валутен фонд за необходимост от допълнително затягане на политиките. За да внесат яснота, в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS темата коментираха финансистът Георги Захариев и Александър Бочев, представител на Националното сдружение "Недвижими имоти".

Според финансиста Георги Захариев терминът "прегряване на икономиката", използван от Кристалина Георгиева, може да се отнася и за ситуацията в България. Той посочи два ключови макроикономически проблема - спад в експорта и недостиг на служители, които показват наличието на по-голям проблем. Захариев обърна внимание и на несигурността в доходите на хората, които вече не са толкова гарантирани, колкото в предходните години.

Колкото до това как би изглеждало евентуално допълнително затягане на банковото кредитиране, Александър Бочев обясни, че това най-вероятно би се изразило в намаляване на съотношението "доход към кредит" под сегашните 50%, частично намаляване на срока на кредитите и по-малък размер на финансирането от страна на банките.

Двамата експерти коментираха въведените вече от Българската народна банка (БНБ) мерки от края на 2024 г., които ограничиха размера на кредитиране до 85% от стойността на имота. Според Александър Бочев тези три мерки - ограничение на процента на финансиране, съотношението дълг/доход (50:50) и срокът на кредита - работят в синхрон. Той ги определи като "достатъчно добри", за да ограничат кредитната експанзия, макар това да не се е случило през настоящата година. Бочев обаче предупреди, че по-строги и рязко затягащи мерки биха довели до по-негативни резултати за пазара на недвижими имоти.

Георги Захариев допълни, че целта на подобни регулации е да предпазят хората от собствените им действия. „Има много хора, които си мислят, че цените ще растат само нагоре, и влизат изключително спекулативно в пазар, който не познават“, обясни той. По думите му ако мерките се прилагат системно, постепенно и неагресивно, те могат да имат положителен ефект.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com