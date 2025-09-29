ЕЦБ с много важна препоръка към българите

Къде е страната ни според Индекса за икономическа свобода и защо ЕЦБ препоръча на домакинствата да държат пари в брой.

Темата коментираха икономистите Румен Гълъбинов и Димитър Събев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Препоръката на ЕЦБ е да имаме в себе си по 70 евро на възрастен и 30 евро на дете, които би трябвало да покрият разходите за три дни за храна и билети при неотложен случай, посочи Събев. Според Гълъбинов сумата, която трябва да се държи от семейство вкъщи, е от 200 до 500 евро. Причината – ако има срив в банковата система, неработещи банкомати след почивни дни или проблем с разплащателната система.

Гълъбинов обясни, че Индексът за икономическа свобода е ежегодно изследване на канадски институт „Фрейзър”. Той посочи, че през последните години България в т.нар. „златната среда” – на 56, 57 място – и се задържа там.

Събев каза, че данъците трябва да бъдат увеличени, ако не искаме нашите деца да плащат дългове.

Гълъбинов е на мнение, че страната трябва да продължи да поддържа 3% дефицит. Той не смята, че страната може да вземе ударно дългове през следващите години. Но допълни, че трябва да се увеличи събираемостта на данъците. По негови думи трябва да се направят и структурни реформи, за да работи икономиката по-добре.

Той обясни още, че ДДС на храните и лекарствата в държавите от еврозоната са два пъти по-ниски от общата им ставка.

Събев каза, че тази мярка не се прави у нас, тъй като имаме плосък данък.

