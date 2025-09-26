Д-р инж. Иван Желязков с награда „Инженер на годината“. ЦЕРБ с поредно златно отличие

Заместник-председателят на Съвета на директорите на „Централна енергоремонтна база“ ЕАД (ЦЕРБ) д-р инж. Иван Желязков беше отличен с престижната награда „Инженер на годината“. Отличието се присъжда от Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) на личности с изключителен принос за развитието на българската енергетика.

Повече от четири десетилетия д-р Желязков заема ръководни позиции в стратегически дружества от сектора, като НЕК ЕАД и ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД. В момента той е заместник-председател на Съвета на директорите на „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, председател на Съвета на директорите на „Контактни елементи“ АД, както и управител на „ЦЕРБ Солар“. Има докторска степен по икономика, с дисертация в областта на енергийната сигурност. Завършва магистратура „Електроенергетика“ в Техническия университет – София, магистратура „Международни икономически отношения“ в УНСС. Специализира „Банки и банков мениджмънт“ в Института за следдипломна квалификация към УНСС.

Автор е на много публикации, сред които монографиите „Енергийната сигурност на България“ и „Моделиране на геополитическата стратегия за енергийна сигурност“. Съавтор е и на изследвания върху новата европейска стратегия за енергийна сигурност, аспекти на геополитическото моделиране и индекси на рискове в енергетиката.

Наградата „Инженер на годината“ на ФНТС е не само оценка за отдадеността на д-р Желязков към професията. Тя е и признание за ЦЕРБ като компания, която успява да привлича и задържа професионалисти с капацитет и визия.

Признанието за д-р Желязков съвпада с още един успех за ЦЕРБ – компанията спечели златен медал на 79-ия Международен технически панаир в Пловдив. Отличието е за токови клеми, които са изключително важни за надеждната работа на електропреносната мрежа в страната.

Това са единствените токови клеми, произведени изцяло в България, и защитени с патент за полезен модел. Повечето продукти на пазара у нас са внос, предимно от Китай. Клемите на ЦЕРБ са разработени конкретно за условията на българската енергийна система и отговарят на всички изисквания. Те гарантират работа дори при екстремни температури – от зимен студ до летни жеги, когато рискът от прегряване, пожар и други аварии е най-висок. Токовите клеми на ЦЕРБ се изработват по поръчка според нуждите на конкретен клиент или проект и преминават през строг контрол на метала и изпитвания във високоволтова лаборатория. Те гарантират безопасност и надеждност, тъй като са оразмерени точно за българските условия. Използват се както в конвенционалната, така и в „зелената“ енергетика.

ЦЕРБ произвежда токови клеми от 60-те години на XX век. Има сертификати от български и международни органи, които се подновяват периодично след строг одит. Производството е сертифицирано от Националния институт за изследвания и сертификация (НИИС), а клемите и тяхната арматура са със Свидетелство от Патентното ведомство за регистриран полезен модел. Клемите вече са доказали своята ефективност в подстанциите на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), както и при изграждането на соларни паркове и други енергийни проекти.

„Това отличие е признание за труда на целия ни екип и за дългогодишната ни отдаденост към сигурността на българската енергетика. Нашите токови клеми са пример как българско производство може да предложи не само алтернатива на вноса, а и по-качествено и по-гъвкаво решение“, коментира инж. Стефка Манчева, управител на химическата лаборатория в ЦЕРБ, която получи златния медал на церемонията по награждаването.

Това е шестият златен медал за ЦЕРБ от Международен технически панаир в Пловдив. В тазгодишното издание на панаира участват 211 компании от 19 държави.

ЦЕРБ е единственото българско предприятие за диагностика, ремонт и поддръжка на електрически машини и съоръжения и е най-старото на Балканския полуостров. Създадено е преди 77 години.

