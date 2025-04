BAR MASTERS 2025 стартира с международни гости и двудневно ексклузивно събитие

Официално двудневно събитие със специалното участие на някои от най-разпознаваемите имена от световната бар сцена отбеляза старта на седмото издание на BAR MASTERS. Една от водещите програми, сплотяваща барманската общност в страната, организирана от Кока-Кола ХБК България, се завърна за поредна година с обещание за още повече вдъхновение, предизвикателства и вълнуващи изживявания от света на коктейлите. През годините инициативата се наложи като платформа за професионално израстване и творческо развитие, в която до момента са участвали над 800 бармани, вдъхновени да развиват своя талант и почерк зад бара. Желаещите да се включат в програмата и надпреварата за титлата BAR MASTER 2025 все още могат да го направят – регистрацията остава отворена до 23 април на https://mybar.bg/barmasters/.

Тазгодишното издание, което постави своето начало с двудневно събитие - на 8 и 9 април в The Purgatory (Чистилището), събра вдъхновяваща общност от десетки професионалисти, изложители и ентусиасти. За да се потопят напълно в преживяването, гостите на откриващото събитие имаха възможността да опитат авторски коктейли в няколко тематични бара – включително специална Martini стая и pop-up бар. Сред специалните гости бе Дики Кълимор – глобален бранд посланик на BACARDÍ и една от най-ярките личности в света на бар културата. Родом от Нова Зеландия, Дики е известен със своите запомнящи се коктейли, енергия и страстна отдаденост към развитието на индустрията, като е изнасял лекции на събития от ранга на Tales of the Cocktail, Bar Convent и Barometer.

Програмата през 2025 година ще премине през четири основни етапа – откриващото събитие и онлайн предизвикателство в социалните мрежи, последвани от поредица pop-up барове през летните месеци, бармански лагер с международна локация и финалното състезание Bar Masters Grand Finale в София, на което ще бъдат отличени най-добрите сред повелителите на коктейлите. Пред участниците вече стои и първото предизвикателство за тази година – да създадат своя интерпретация на класически коктейли в съвременен стил, в категорията „Хайбол“. Всеки барман може да разработи до три авторски рецепти и да ги сподели в своите социални мрежи, показвайки своята креативност и почерк зад бара.

Наградният фонд тази година също е надграден – победителят ще получи парична награда на стойност 10 000 лева под формата на GiftCard, второто място ще бъде отличено с 4 000 лева, а третото с 2 000 лева, също под формата на GiftCard. Участниците, класирани от четвърто до десето място, ще получат подаръчен ваучер за SBB на стойност 150 лева.

Bar Masters 2025 обещава поредна вълнуваща година, изпълнена с вдъхновение, възможности за развитие и срещи с водещи професионалисти от световната и българската бар сцена. И тази година в помощ на претендентите за титлата Bar Master на България ще се включат някои от най-популярните световни марки от 24/7 портфолиото на Кока-Кола ХБК България. Сред тях са Schweppes, Finlandia, Bacardi, Martini, Jack Daniel’s, El Jimador, Brugal 1888, Highland Park, Jägermeister и Caffe Vergnano.

