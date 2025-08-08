БАКБ с двойна визуализация на стойностите в лева и евро

От днес, 8 август 2025 г., започва периодът на двойна визуализация на цените. Той ще продължи до 8 август 2026 год. Всички банки, магазини, търговци и доставчици на услуги в България трябва да изписват цените на продуктите си двойно - както в лева, така и в евро. Това е част от подготовката на страната ни за въвеждането на еврото като официална валута, което ще стане от 1 януари 2026 г.

Българо-американска кредитна банка въвежда двойна визуализация на стойностите – в лева и в евро. Промените са направени във всички тарифи за продукти и услуги на банката, които съдържат такси и комисионни. Двойното обозначение е приложено и за предварителни оферти, обща информация за кредити и погасителни планове. Сумите в лева са изчислени в евро по фиксирания курс на БНБ от 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая. Целта на тази промяна е да улесни процеса на адаптация и потребителите да свикнат с новата валута, да се ориентират по-лесно в цените и да гарантира пълна прозрачност.

За да направи прехода към еврото плавен и безпроблемен, БАКБ премахна таксата за внасяне на левове в брой на всички свои клиенти – физически и юридически лица. Услугата се предоставя на каса в офис и на АТМ на банката за всички клиенти в периода от 21.07.2025г. до 31.10.2025г. Средствата в лева по всички сметки ще бъдат автоматично превалутирани в евро на датата на приемането му 01.01.2026г. по официално фиксирания валутен курс на БНБ, без допълнителни разходи и неудобства от страна на потребителите.

Клиентите, които не разполагат със собствени сметки, могат да изберат иновативната Л€ВРОСМЕТКА. С нея едновременно внасяте левовете си на сигурно място, можете да ги обмените в евро, когато вие решите да го направите, а в дългосрочен план - получавате 1% доходност по разплащателната си сметка в евро.

Л€ВРОСМЕТКА е без такси за откриване и за внасяне на пари в брой, и фиксиран курс за смяна от лева към евро. Така всеки клиент, който няма активна разплащателна сметка в БАКБ може да си открие сметката в лева и да превалутира спестяванията си в евро по фиксинга на БНБ без такса, независимо дали това става през дистанционен канал или в офис на банката.

