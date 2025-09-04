Желязков каза цялата истина за самолета на Урсула, скастри ПП-ДБ

Премиерът Росен Желязков с коментар относно изслушването му в Народното събрание заради проблема с GPS сигнала при кацането на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив в неделя. За това настояха от ПП-ДБ.

"Днешното ми изслушване в парламента стана част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо правителството. Създаде се информационна каша, както от въпросите, така и от фактите и обстоятелствата, интерпретатирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции", заяви той пред журналисти.

Премиерът обясни подробно какво точно се е случило с летателната машина.

„Искам много ясно да изложа пред вас каква е към настоящия момент фактическата обстановка по тази тема. По време на захождането на самолета, на борда на който се намира председателят на ЕК, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на на Българското ръководство въздушно движение. В разговора се предлага кацане по така наречения ILS подход. Самолетът прави необходимия заход за това и каца безопасно и безпрепятстване на летището в Пловдив. Още когато делегацията слезе от самолета, беше споделяно това нещо с мен. Веднага разпоредих на компетентните служби в лицето на РВД и на ГВА да направят необходимата проверка”, твърди Желязков.

„Още в същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали към този момент заглушаване. Това обаче не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано. В тази връзка съм възложил на ГВА да се свърже с авиокомпанията, която осъществява полета, за да се направи допълнителна проверка по отношение на приборите и компютрите в самолет. Това разбира се от компетенциите на авиокомпанията. Ние искаме съдействие от тях. В такива ситуации, в които обстоятелствата се докладват от екипажа на самолета, те се взимат за 100% достоверни”, поясни още министър-председателят.

„Още повече, че взаимодействието с РВД в този момент е много добро, за което свидетелства и благодарността към контролера. „Интерференциите или „джамингът”, защото не става въпрос за спуфинг - подмяна на картината, замаскиране. Тоест, ако кацате Пловдив, а в самия GPS излезе, че кацата е в Тбилиси. Но в случая имаме очевидно интерференции. Много ясно днес заявих, че те се дължат на намеса в радиочастотния спектър, която се реализира от разположените на Крим системи за спътникова интерференция и начинът, по който Русия води своята радио-електронна война с Украйна. В резултат на това страдат всички държави - от Финландия до Либия”, смята той.

По думите му опитите за провал на посещението на Фон дер Лайен у нас са подкрепени с протести от проруски партии, а целта е разколебаване на коалицията на желаещите за подкрепа на Украйна.

Той изрази разочарованието си от действията на ПП-ДБ.

„Ние сме много разочаровани от това, че в този момент нашите естествено геополитически партньори - в лицето на ПП-ДБ, вместо да подкрепят усилията на правителството за това този инцидент да бъде много правилно адресиран, избраха да атакуват българските институции. Ведомства, които са призвани да имат отношение по регулацията, контрола и аеронавигационното обслужване, както и тези, които са призвани да защитават националната сигурност. Мисля, че в тази ситуация българските институции, особено РВД и ГВА, са направили необходимото за осигуряване на безопасността на този полет”, допълни той.

По думите му само в неделя има 54 регистрирани интерференции на българска територия.

„Това се случва ежедневно, откакто войната в Украйна е започнала. Това ще продължи дотогава, докато не бъде постигнат траен и устойчив мир. Затова трябва да адмирираме всички усилия, които и Европейската комисия, в лицето на Урсула фон дер Лайен, и усилията на президента Тръмп, са насочени към това да се постигне примирие, да се постигне спиране на убийствата в Украйна и да се постигне траен и справедлив мир с всички гаранции за сигурност. Нещо, което днес беше обсъждано отново на Срещата на коалицията на желаещите. И всъщност Коалицията за силна Европа, за просперираща Европа, не трябва да бъде компрометирана от информационна хибридност. Това е към колегите от ПП-ДБ. А по отношение на проруските партии - ние много добре знаем начините и средствата им за воденето на тяхната пропагандна война”, заключи Желязков.

