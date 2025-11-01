У нас взеха ключово решение за казуса "Лукойл"

България трябва да докаже, че „Лукойл” е независима от руската собственост. Няма как тя да се национализира. Трябва да има разговори с американската администрация, да се съгласуват всички действия с нея. На първата среща между премиера Росен Желязков и ръководството на службите в България се взе решение да се влезе много бързо в контакт с американската администрация. Да се съгласуват действията от страна на България. Ние трябва да имаме изключение от санкциите. Обаче трябва да докажем, че това предприятие не се управлява в момента от руснаците и никакви финансови потоци не отиват към Русия. Ние трябва по най-бърз начин да избепрем особен управител и едно управление от 10-15 човека, което да разбира и да започне да работи. Но финансовите потоци трябва да остават тук. Тогава можем да поискаме изключение от санкциите.

Това каза председателят на ПГ на „БСП – Обединена левица” Драгомир Стойнев в „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS. По негови думи правомощията на този особен управител трябва да бъдат разширени, за да може да взима всякакви решения и да не бъде саботиран от по-ниските нива в дружеството.

Без руснаците не е редно да се водят преговори за продажба на активи, защото тази собственост е тяхна, смята още депутатът.

Според Стойнев бюджетът е добър, имайки предвид трудната и сериозна ситуация.

"Още по-добър можеше да бъде, ако се беше променила и данъчната система, но това ще го оставим за 2027 г. Говорим за въвеждането на прогресивен данък", каза още депутатът.

Той допълни още, че ще бъдат увеличени заплатите на медицинските сестри, на младите лекари, на учителите.

"Надявам се, че за новия председател на Народното събрание Рая Назарян ще има повече спокойствие. Защото атаките към Наталия Киселова бяха отвсякъде, но тя се справи много добра, оказа се изключителен държавник, който завърши периода на пълната интеграция на България към Европейския съюз – влизането в еврозоната. Тя носи огромна заслуга за този успешен финал", каза още Стойнев.

Той посочи, че решението на БСП да стане част от управлението на страната, влизайки в коалиция, е било правилно, въпреки някои критики от страна на членовете на партията.

„Държавата е по-важна, този, който има държавнически усет, го усеща”, посочи още депутатът. И допълни, че спиралата от избори е можела да се повтори, ако не се беше стигнало до споразумение между партиите. Стойнев допълни, че колективното решение в такива ситуации е важно и то надделява над индивидуалното мнение на отделни партийци.

