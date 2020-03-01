Тренчев: СДС не искаше Костов да влиза във властта

СДС е бил против влизането на Иван Костов в кабинета на Филип Димитров като финансов министър. Това разказа почетният президент на КТ „Подкрепа“ и основател на Съюза на демократичните сили Константин Тренчев в интервю за Нова TV.

Синдикалистът обясни, че се познава с Командира още от времената на кръглата маса, когато „Венци Коня (бел.р., известния финансист и депутат от началото на прехода Венцислав Димитров) го довлече отнякъде“.

“Първото, което Костов попита е: Колко е хонорарът. Като разбра, че в СДС нямаме пари, отиде при Българските професионални съюзи (тогавашните казионни профсъюзи) и седна от другата страна на масата. По-късно конгресът на СДС излезе със становище, че Иван Костов и Иван Пушкаров (министър на индустрията и търговията в кабинета на Филип Димитров) не трябва да влизат в правителството, защото считахме, че СДС не трябва да комуникира с такива хора”, посочи Тренчев.

Той припомни също така, че доколкото знае Костов е станал член на СДС малко преди да стане лидер на синята партия през 1994 г.

На въпрос за разкритията на Бащата на валутния борд и съветник на Петър Стоянов – проф. Стив Ханке, в периода 1997-2001 г., че е донесъл куфарче с документи за корупция в кабинета „Костов“, Тренчев посочи, че приема твърденията му за истина.

„Прав е професорът – доста западни фирми идваха по това време и искаха да правят бизнес, но много ги мотаеха“, обясни почетният президент на КТ „Подкрепа“. Посочи също, че с няколко изключения приватизацията е била „погром“. „Тогава бяха извършени много сделки. Има и добри, при които дойдоха западни инвеститори. Бяха направени реформи и предприятията работят добре и до днес. Има един-два примера за добри български инвеститори, всичко останало е погром“, заяви той.

Тренчев посочи, че подсъдимият разградски бос Иво Прокопиев почти е ликвидирал синдикатите в „Каолин“, като упражнил огромен натиск с цел да ги унищожи.

За „Кремиковци“ обясни, че комбинатът наистина е имал големи дългове, но Костов премълчава, че те така и не са били платени от приватизатора на предприятието Валентин Захариев. „По-късно той продаде предприятието и взе много пари, а новият собственик Прамод Митал обеща да ги плати. Заедно със Сашо Томов, познат като Лупи, изтеглиха много голям заем от чужда банка, разплатиха 60 млн. към НОИ. Останалите близо 200 млн. нека г-н Гешев да се поинтересува къде са“, разказа Тренчев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com