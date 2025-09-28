Слави отсече: Сребърният медал на нашите национали е златен

Лидерът на ИТН Слави Трифонов коментира финала на Световното първенство по волейбол между България и Италия.

Ето какво написа той във Фейсбук:

Всъщност, сребърният медал на нашите национали по волейбол е златен. Тези момчета заслужават изключително уважение заради смелостта им, таланта им, непримиримостта им и жаждата им за победа. И най-вече — отдавна не сме виждали българите, че можем и като отбор, и за пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението, глупавите вражди и застанахме пред телевизорите като една нация. Макар и за кратко — беше толкова хубаво. И заслугата за това е изцяло на националния отбор по волейбол. Поздравления, адмирации и респект към тези момчета! Българи — юнаци!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com