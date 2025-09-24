Румен Радев: Япония е наш приоритетен партньор

Подписаната през месец май в Токио Декларация за издигане на двустранните отношения между България и Япония на ниво стратегическо партньорство от президента Румен Радев и японския министър-председател Шигеру Ишиба, създава множество перспективи за задълбочаване на двустранното сътрудничество, включително в сферата на отбраната и сигурността.

Това е общата позиция на държавния глава Румен Радев и на парламентарния заместник-министър на отбраната на Япония Йозо Канеко, които проведоха днес среща в президентската институция. В срещата участва и посланикът на Япония в България Хисаши Мичигами, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

„Япония е приоритетен партньор и приятел на България в региона на Източна Азия“, подчерта Румен Радев, като открои дългогодишното приятелство между двете страни, което се основава на взаимно уважение, за което допринася и доверието в двустранния политически диалог на най-високо равнище.

Като перспективни сфери на двустранното партньорство в областта на отбраната и сигурността бяха отбелязани военното обучение и образование, управлението на кризи, обмяната на опит при справянето с последствията от бедствия и аварии, киберсигурността и сътрудничеството в разработването и прилагането на съвременни отбранителни технологии.

Държавният глава припомни, че в София се намира Център за върхови постижения за управление на кризи и реакция при бедствия на НАТО, което също разкрива възможности за обмяна на опит и съвместно обучение.

