Край! Депутатите решиха за особения управител в "Лукойл"

След тричасов дебат в парламента, народните представители приеха промени в Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Депутатите решиха държавата да може да назначи особен търговски управител, който ще упражнява правата на акционера в руската рафинерия "Нефтохим" в Бургас.

Вносители са Станислав Анастасов, Павела Митова, Делян Добрев и Иван Ибришимов - народни представители от ГЕРБ-СДС и ДПС-Ново начало. По предложение на Станислав Анастасов законопроектът беше приет директно на второ четене.

От опозицията изразиха недоволство, тъй като преди да влезе в зала проектозаконът беше гласуван в извънредно свикана енергийна комисия, чието заседание продължи едва 30 секунди.

С последните промени в закона се предвижда възможност за назначаване на особен управител и в търговски дружества, които се занимават с продажба на горива и нефтопродукти на дребно. Това ще даде възможност на държавата да поеме контрол върху бизнеса с бензиностанции на „Лукойл“ в България. След въвеждането на тази мярка нито настоящият мениджмънт, нито руските собственици ще могат да се разпореждат с активите на територията на страната.

Назначаването на особен управител, който спешно да поеме управлението на активите на „Лукойл“ в България, остава единственият възможен вариант пред правителството, за да предпази българския бизнес на компанията от ефектите на санкциите, наложени от администрацията на Доналд Тръмп. Подобна стъпка беше предприета и от Германия още в началото на войната в Украйна, когато страната пое контрола над активите на „Роснефт“ на своя територия.

Спешно предложените законови промени предвиждат правителството да има право да назначи един особен управител за активите на „Лукойл“, вместо три, както беше записано в досега действащия закон от 2023 г., който предвиждаше управление чрез триумвират.

