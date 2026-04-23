Ключова фигура от ГЕРБ каза сбогом

Знаково лице от партията на Бойко Борисов се отказа от това да е депутат. Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев, който беше депутат от ГЕРБ-СДС в 51-вото Народно събрание (НС), се отказва от политиката. На последните избори той беше на второ място в листата на формацията в Пловдив – след лидера ѝ Бойко Борисов, предаде Блиц.

Георги Георгиев обяви решението си преди минути в профила си във фейсбук.

Ето какво пише в него:

„Скъпи приятели,

Благодаря от сърце на всички, които ни дадоха своята подкрепа с гласа си. Благодарен съм както за това доверие, така и за стотиците срещи в последните месеци, защото за мен разговорите – и насърчителните думи, и критиката, са най-важният показател за работата ми в политиката.

Вече заявих пред Централната избирателна комисия (ЦИК) искането си да не бъда обявен за избран народен представител в 52-рото Народно събрание, въпреки избора ми за такъв с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив“, посочва Георгиев.

„Винаги съм вярвал, че е изключително важно политиката да не се превръща в професия. Тя е място за хора, които са се доказали в своя професионален път и които могат да дават от своите знания и опит, а не да използват участието си в политиката за препитание.

Затова през всички тези години, в които бях част от екипа на г-жа Фандъкова в Столична община, а след това и част от групата на ГЕРБ-СДС в парламента и правителството на г-н Желязков, не спрях да преподавам на моите студенти от Софийския университет.

Благодаря на председателя на ГЕРБ г-н Бойко Борисов за възможността, която получих, да бъда част от законодателната и изпълнителната власт на нашата държава. Бях част от екипи, които решаваха наболели обществени проблеми и така можах да усетя радостта, когато видиш добрия резултат от усилията си.

Дойде времето вместо в активната политика, на този етап от живота си, да се съсредоточа върху работата по новата си книга и предстояща процедура за доцентура. Наред с това, преди 8 години създадохме адвокатска кантора със страхотен екип и се връщам в него пълноценно, за да продължим да помагаме на хората.

