Киселова със сензационен вариант за управлението на държавата

Докато всички чакат решение за датата на изборите и за следващия служебен премиер, бившият председател на НС Наталия Киселова посочи сензационен вариант за управлението на държавата.

До този момент всички политици не изключват възможността държавният глава да слезе на политическата сцена още за тези избори.

Според Конституцията ни обаче има един доста интересен въпрос – ако заедно с държавния глава се оттегли и вицепрезидентът Илияна Йотова, ще трябва председателят на парламента Рая Назарян да поеме функциите на президент.

„Докато президентът не е подал оставка пред Конституционния съд, това, което може да се коментира, са хипотези. Ако се прекратят предсрочно пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на Народното събрание изпълнява функциите на държавен глава“, коментира Наталия Киселова.

Тя допълни, че Народното събрание е длъжно да насрочи избори в двумесечен срок за президент и вицепрезидент.

