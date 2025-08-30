Киселова с извънредно изявление за кабинета

Изявление преди началото на новия политических сезон от председателя на парламента.

Управлението ще бъде стабилно дотогава, докогато има достатъчно народни представители да го подкрепят.

Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова пред журналисти, предаде БНТ.



Тя присъства на честванията по повод 148 години от Шипченската епопея.

Киселова коментира и приоритетите на парламента и правителството през новия политически сезон:



"Плавно преминаване към еврото, пръв бюджет с валута евро. Продължават усилията на България за членство в ОИСР и да започне постепенно отхвърляне на проблеми на хоратна - безводие, социални въпроси, образование".

По думите й "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" са имали възможност да участват от управлението, но са избрали да бъдат опозиция.

На въпрос на БНТ относно кое ще е най-голямото предизвикателство при изготвянето на бюджет в евро, Наталия Киселова отговори - "всеки иска повече пари, отколкото има в държавата".



При визитата си у нас Урсула фон дер Лайен ще се срещне само с представители на изпълнителната власт, както и при останалите ѝ посещения, стана ясно още от думите на Киселова.



"Тези срещи са знакови за това как Европейският съюз ще продължи напред с оглед турбулентната геополитическа ситуация", коментира председателят на парламента.

