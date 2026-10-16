Как ще гласуваме на 25 октомври? ЦИК показа важните стъпки и едно ново правило

На 25 октомври България избира президент и вицепрезидент, а Централната избирателна комисия показа как точно ще протича машинното гласуване. Процедурата е сравнително лесна, но има няколко важни подробности, които всеки избирател трябва да знае предварително. Сред тях са възможността за еднократна промяна на избора, проверката на отпечатаната разписка и действията при техническа неизправност. Говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова разясни правилата пред бТВ.

Къде ще има машини и какво трябва да носим

В страната машинно гласуване ще има в 9373 избирателни секции. В 2249 от тях са предвидени по две устройства, за да могат повече граждани да упражнят правото си на глас без продължително изчакване.

В секциите с по-малко от 300 избиратели ще се гласува с хартиени бюлетини. Машинно гласуване няма да има и в някои специални секции, включително при гласуване с подвижна избирателна кутия.

Изборният ден започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа. За да гласува, избирателят трябва да представи личната си карта. Международният паспорт и шофьорската книжка не могат да я заменят при гласуване в страната.

Адресът на избирателната секция може да бъде проверен предварително чрез електронните услуги на ГРАО или на безплатния телефон 0800 1 4726.

Машинното гласуване стъпка по стъпка

При влизането в секцията избирателят представя документа си за самоличност. След необходимата проверка член на секционната комисия му предоставя специална карта, която се поставя в машината.

На екрана се появява електронната бюлетина с кандидатските двойки за президент и вицепрезидент. Тя е разпределена на три страници, между които избирателят може да преминава.

На първата страница са кандидатите с номера от 1 до 10, на втората - от 11 до 20, а на третата - останалите до номер 27. Там се намира и възможността „Не подкрепям никого“.

След като открие предпочитаната кандидатска двойка, избирателят натиска съответното поле на екрана.

Следва важна стъпка - бутонът „Преглед“. Чрез него се показва направеният избор, преди гласуването да бъде окончателно потвърдено.

Можем да променим избора си само веднъж

Една от най-важните особености на тазгодишното гласуване е ограничението за промяна на вече отбелязания избор.

Ако при прегледа човек установи, че е натиснал грешен номер, може да използва бутона „Промени избора“. Това обаче е разрешено само веднъж по време на действителното гласуване.

При демонстрационните машини ограничението не важи, за да могат хората да се упражняват свободно.

След окончателната проверка избирателят натиска „Гласуване“ и изчаква машината да отпечата контролната разписка. След тази стъпка повторно машинно гласуване не е възможно.

Какво задължително трябва да проверим на разписката

От ЦИК препоръчват всеки гражданин внимателно да прочете отпечатаната разписка и да се увери, че върху нея фигурира действително направеният избор.

Разписката съдържа и специален хеш код, който служи за проверка на идентичността на инсталирания софтуер.

Кодът е публикуван от ЦИК и ще бъде поставен на информационните табла пред секциите. За бърза ориентировъчна проверка е достатъчно да се сравнят първите и последните четири символа.

След проверката разписката се сгъва така, че вотът да остане скрит, и се пуска в предназначената за целта кутия.

Според разясненията на ЦИК тази година върху машинната разписка няма да се поставя печат.

Какво става, ако машината блокира

От ЦИК уверяват, че са предвидени резервни варианти при технически проблеми. Във всяка секция ще има достатъчно хартиени бюлетини, включително резерв от 10% над броя на избирателите.

Ако машината спре да работи, комисията трябва първо да потърси техническа помощ. За изборите са ангажирани около 3000 техници в България и чужбина.

При невъзможност проблемът да бъде отстранен се съставя протокол за неизправността, уведомяват се изборните комисии и гласуването продължава с хартиени бюлетини.

Стоянка Балова-Цветкова припомни, че на предишните избори през април 103 машини, или около 1% от устройствата, са излезли от строя.

А ако картата показва, че вече сме гласували?

Възможно е на екрана да се появи съобщение, че с поставената карта вече е упражнен вот.

Това не означава непременно, че някой е гласувал вместо съответния гражданин. Причината може да бъде, че секционната комисия не е сменила картата след предишния избирател.

„Всяка секция получава три карти за избиратели и следва да ги редува“, обясни Балова-Цветкова.

При такъв проблем човек трябва да уведоми секционната комисия, която да провери картата.

Как ще бъдат преброени гласовете

Официалният резултат от машинното гласуване ще се определя от отчета, който устройството генерира след края на изборния ден.

Контролните разписки също ще бъдат преброявани от секционните комисии, като резултатите ще се записват отделно. При разминавания ЦИК ще преценява необходимите действия за конкретния случай.

В подготовката за изборите продължават проверките на машините, включително диагностика и подмяна на технически компоненти при необходимост.

ЦИК осигурява и демонстрационен симулатор, чрез който гражданите могат предварително да се упражнят в машинното гласуване, преди да отидат до урните на 25 октомври.