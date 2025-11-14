Извънредно! Това ли е особеният управител на "Лукойл"

Румен Спецов е предложението на енергийния министър за особен управител на „Лукойл Нефтохим“. Това обяви самият Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, което премиерът Росен Желязков свика във връзка с назначаването на особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“.

По думите на министъра Спецов отговаря на всички законови изисквания: „Считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура“.

"Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България – приходната, при това при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм политическа безпристрастност и мениджърски умения. Неутрален е спрямо местни и международни участници в конкурентния бизнес с нефт и нефтени продукти. Притежава експертиза по отношение на същата, благодарение на дългогодишната му контролна и надзорна дейност. Също така за на беше изключително важно, че се ползва с доверието на нашите международни партньори", посочи още Дилов.

"Очакваме най-късно до понеделник Румен Спецов да бъде вписан в търговския регистър", добави министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Георгиев съобщи, че от вчера има и нов допълнителен риск. Получено е предупреждение за спиране на плащания от няколко български банки, не от 21 ноември, а от по-рано - в рамките на идната седмица. От днес правителството има правото да действа, добави Георгив с оглед на обнародвания в Държавен вестник закон. По думите му всички действия са съгласувани с партньорите в управлението.

До процедурата се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в Държавен вестник. Преди това Народното събрание гласува измененията на две четения в рамките на едно заседание, а президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември.

