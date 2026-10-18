Изборна неделя в България. На 14 места вот за нови кметове

Частични местни избори се провеждат днес в различни части на България, като избирателите трябва да определят един общински кмет и 13 кметове на кметства. Вотът обхваща населени места в областите Велико Търново, Враца, Пазарджик, Варна, Габрово, Сливен, Разград, Търговище, Кърджали, Стара Загора и Софийска област. Сред най-интересните надпревари са тези в Полски Тръмбеш, Малорад и Мало Конаре, където изборите се провеждат при различна политическа конкуренция. По данни на Централната избирателна комисия са разкрити общо 40 избирателни секции, а за машинното гласуване са осигурени 26 устройства.

Къде се избират нови кметове

Освен в община Полски Тръмбеш, частични избори има в селата Масларево, Мало Конаре, Малорад, Малки Вършец, Обител, Съдийско поле, Рудник, Царева ливада, Яворово, Токачка, Драгомъж, Искрец и Трапоклово.

Особено любопитна е ситуацията в Полски Тръмбеш, където за общински кмет се кандидатира само независимият Росен Русанов. Той временно изпълняваше длъжността, след като дългогодишният кмет Георги Чакъров беше избран за народен представител, съобщава БНР.

Във врачанското село Малорад, община Борован, конкуренцията е значително по-сериозна. Там за кметския пост се борят петима кандидати, а право на глас имат около 1330 души. До изборите се стигна след предсрочно прекратяване на пълномощията на предишния кмет заради влязла в сила присъда.

В пазарджишкото село Мало Конаре са регистрирани двама кандидати и са разкрити четири секции. Вотът се провежда след предсрочно прекратяване на кметски мандат, като един от регистрираните кандидати - бившият кмет Дончо Цървуланов, беше намерен мъртъв на 7 октомври.

Възможни балотажи заедно с президентските избори

Ако в някое от населените места не бъде избран кмет на първия тур, балотажът ще се проведе на 25 октомври, когато са насрочени и президентските избори.

ЦИК вече е дала указания двата вида гласуване да се организират от отделни секционни комисии, със самостоятелни избирателни списъци и в различни помещения.