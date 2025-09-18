Хамид към ПП: Незабавно свалете мръсните си ръчички от полицията!

Незабавно свалете мръсните си ръчички от полицията! Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Хамид Хамид в пленарната зала. Повод бяха грозните и цинични спекулации на ПП-ДБ с полицията.

Г-н председателстващ, знаем, че имате авторитет. Кажете на тази жалка пасмина да свали мръсните си крадливи ръчички от българската полиция и да спре да настройва българските граждани срещу нея, каза Хамид. И попита: Какво е това да пируваш след като пребиха шефа на полицията в Русе?

Снощи са застреляли трима полицаи в САЩ, това са техните ментори – соросоидите, каза Хамид Хамид.

Незабавно да свалят ръце от българската полиция, призова той.

На софиянци им пречи една организирана престъпна група, която управлява София – кметът, заместниците му – една организирана престъпна група, която скоро ще си намери мястото, заключи Хамид.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com