Ето кой е Мухарем Зуфури, срещал се с Бойко Рашков /СНИМКИ/

Мухарем Зуфури, близък на Марин и Стефан Димитрови от аферата в агенция "Митници", е бил един от хората, преследвани за купуване на гласове по време на местните избори в Пазарджик.

Това разкри пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Той показа и снимка на Бойко Рашков със Зуфури.

Мухарем Зуфури е свързан баща и син Марин и Стефан Димитрови, арестувани за участие в организирана престъпна група в Агенция "Митници", пише ПИК. Припомняме, че двамата свидетелстват, че лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев е бил краен получател на подкупи от контрабанда.

Марин и Стефан Димитрови са близки приятели и на бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Двамата имат снимки от празненства в дома на Рашков, а свидетели разказват, че са влизали необезпокоявано и в кабинета на вътрешния министър.

Зуфури има политически опит. На 31 август 2022 г. той за кратко заменя Стефан Маринов Димитров на 11-ото място в листата на „БСП за България“ и от 3-о място в тази на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ за парламентарния вот на 2 октомври същата година.

Ден по-късно обаче Зуфури заявява отказ от регистрацията си, а Димитров поискал да бъде регистриран отново. Според запознати, по това време Мухарем Рефки Зуфури работи за бързи кредити свързвани със Стефан Димитров – Малката Яра. Мухарем Зуфири е роден през 1995 г. Според медийни публикации Зуфури има къща в съседство до Марин Димитров.

Изобличеният от Пеевски човек на пуделите с пачките е разследван за трафик на бежанци, побоища, средни телесни повреди и лихварство.

