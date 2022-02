Джамбазки отрече. Няма нацистки поздрав!

Българският евродепутат Ангел Джабмазки пусна опровержение в Туитър по повод обвинението към него, че е отправил нацистки поздрав след изказване в Европейския парламент.

Джамбазки написа, че не е искал да прави нацистки знак, а е искал да се извини за закъснението си и затова вдигнал ръката си.

When you mistake a simple wave with a Nazi salute you have a real Godwin's law problem. The fact that one disagrees with you does not mean he is a Nazi. I apologise if my innocent wave (meant as an excuse) has insulted anyone but this is some serious case of Reductio ad absurdum.