Делян Добрев изненада с посещение в САЩ. Кой друг е с него

Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев изненада симпатизантите си с посещение в САЩ. В своята страница във Фейсбук народният представител е анонсирал посещението с думите: "Работно посещение в САЩ по покана на Американското посолство в България. Проведохме ползотворни срещи в US Department of Commerce (Министерство на търговията на САЩ), Nuclear Regulatory Commission (Комисията за ядрено регулиране), US Trade and Development Agency (Агенцията по търговия и развитие) и US International Development Finance Corporation (Корпорацията за развитие и финансиране)".

На публикуваните снимки се вижда, че Добрев е заедно с Даниел Лорер от "Продължаваме промяната". На страницата на Добрев във Фейсбук коментарите вече са разнопосочни. Едни му пожелават успех, а други го съветват да стои по-далеч от представители на "Продължаваме промяната.