Борисов с неочаквано решение за Благомир Коцев!

22 ное 25 | 15:14
Представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия във Варна да гласуват против махането на кмета Благомир Коцев на заседанието на ОИК в морската столица в неделя.

Това е поискал лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от представителите на партията си в комисията, научи "24 часа" от източници в управляващата партия. Борисов обяснил на своите, че не иска служебни победи и им разпоредил да гласуват против предложенията за махане на кмета.

Без гласовете на представителите на ГЕРБ в ОИК-Варна не могат да се съберат нужните 18 гласа за сваляне на кмета

пенсионер
преди 12 часа

Да гласуват по съвест! На тази статия бях писал преди няколко часа същото, обаче са ме изтрили... Толкова ли е страшно човек да си изрази мнението?

