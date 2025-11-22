Борисов с неочаквано решение за Благомир Коцев!

Представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия във Варна да гласуват против махането на кмета Благомир Коцев на заседанието на ОИК в морската столица в неделя.

Това е поискал лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от представителите на партията си в комисията, научи "24 часа" от източници в управляващата партия. Борисов обяснил на своите, че не иска служебни победи и им разпоредил да гласуват против предложенията за махане на кмета.

Без гласовете на представителите на ГЕРБ в ОИК-Варна не могат да се съберат нужните 18 гласа за сваляне на кмета

