България взе ключово решение за Ормузкия проток

България, като страна която не участва във военните действия на САЩ и Израел срещу иранския режим, се асоциира с общото заявление на Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Япония и Канада относно Ормузкия проток, направено на 19 март 2026 г., съобщиха от МВнР в позиция, публикувана на онлайн страницата си.

Присъединяваме се към заявената позиция, в която се осъждат скорошните нападения над невъоръжени търговски плавателни съдове в Залива, както и срещу цивилна инфраструктура, включително петролни и газови съоръжения, което на практика доведе до затварянето на Ормузкия проток.

В този контекст, изразяваме нашата дълбока загриженост за нарастващия конфликт и призоваваме да се прекрати поставянето на мини и други опити да се възпрепятства търговския обмен по Ормузкия проток. Сигурността на моретата и свободата на корабоплаване е от ползва за всички страни, включително Република България.

Привестваме готовността на съюзническите държави, автори на заявлението, да допринесат с подходящи мерки за осигуряването на безопасно преминаване през Ормузкия проток. Също така приветстваме решението на Международната агенция по енергетика да стабилизира енергийните пазари чрез стратегическо отпускане на петролни запаси и други мерки.

