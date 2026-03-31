България потвърди подкрепата за Украйна

България потвърди подкрепата си за Украйна и ангажимента си за нейното следвоенно възстановяване в неформална среща на външните министри на държавите членки на Европейския съюз, проведена с участието на украинското ръководство. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). В срещата участва служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

В рамките на форума беше потвърдена последователната подкрепа на България за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна, както и ангажиментът към постигането на справедлив и траен мир. Министър Нейнски подчерта значението на международната отчетност за нарушенията на международното право като ключов елемент от всеки устойчив мирен процес.

В хода на дискусиите първите дипломати на ЕС откроиха необходимостта от продължаване на международната подкрепа за устойчивостта и възстановяването на Украйна, с акцент върху реинтеграцията на ветераните като ключов елемент за следвоенното възстановяване. България подчерта и нуждата от запазване на фокуса върху Украйна в контекста на текущите глобални предизвикателства и потвърди готовността си да продължи да допринася, включително и в контекста на усилията на ЕС и НАТО, за подкрепа на страната, се посочва в съобщението.

В Киев вчера Нейнски посочи на среща с украинския си колега Андрий Сибига, че Украйна трябва да е пълноправен член на Европейския съюз.

