Зимата напомня за себе си със сняг и вятър, но следва рязък обрат

Днес облачността ще се увеличава от запад, а във втората половина на деня и през нощта срещу сряда на места ще превали слаб сняг. Валежите ще бъдат предимно в северните райони и в планините, като вятърът ще бъде слаб, в източните части на страната до умерен от запад-югозапад. Максималните температури ще останат ниски, между 0 и 5 градуса, в София около 2.

Слаб сняг и студено начало на деня

В равнинните райони денят ще започне със сравнително спокойна обстановка, но с напредването на часовете облачността ще се уплътнява. На отделни места, главно в Северна България, ще има слаби превалявания от сняг, без сериозни натрупвания. Вятърът ще подсилва усещането за студ, особено в източните райони, където поривите ще бъдат по-осезаеми.

Бурен вятър и сняг в планините

Над планините след временно изясняване облачността отново ще се увеличи, като в Стара планина и по високите части на Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Условията ще бъдат типично зимни, със силен и на места бурен вятър от запад-северозапад. Температурите ще останат отрицателни по високите части, около 0 градуса на 1200 метра и около минус 4 на 2000 метра.

Следобедно заоблачаване по Черноморието

По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време, но следобед облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу сряда на места ще превали дъжд и сняг, като вятърът ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 2 и 4 градуса, морската вода ще остане със стойности около 8-10 градуса, а вълнението ще бъде около 2 бала.

Рязко затопляне в средата на седмицата

Още в сряда времето ще тръгне към чувствително затопляне, като облачността ще намалее до изясняване. В четвъртък от запад ще се появи висока облачност, а температурите бързо ще се повишат и на места ще достигнат 10-12 градуса. Минималните стойности ще останат отрицателни, но ще се доближат до нулата, което ще смекчи усещането за студ.

Мъгли, ново заоблачаване и застудяване към уикенда

В петък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток, като в централните и източните райони по поречието на Дунав и в Североизточна България ще се образуват мъгли или ниска облачност. Те на места ще се задържат по-дълго и ще задържат по-ниски дневни температури. През нощта срещу събота с нахлуване на студен въздух от изток-североизток облачността ще се увеличи, а през почивните дни и в началото на следващата седмица на места отново ще има слаби валежи, първоначално от дъжд и сняг, а по-късно от сняг, с по-ясно време най-вече над Югозападна България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com