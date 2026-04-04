Веско Маринов каза за погребенията на Михайлов и Кирил Ампов

Тежък момент за Веселин Маринов, който не скри емоцията си в ефира на "Събуди се". Певецът призна, че ще изпрати двама свои близки приятели - бившия вратар Боби Михайлов и музиканта Кирил Ампов, които си отидоха преди дни.

"Невъзможно е да не отида на погребенията, защото бяхме много близки", каза развълнувано изпълнителят и върна лентата назад към младите си години.

Маринов разкри, че с Боби Михайлов са били почти неразделни:

"Почти всяка вечер бяхме заедно... хората не знаят колко добър човек е, какво сърце има и колко морален и семеен човек беше".

За Кирил Ампов Веско също говори с дълбока обич:

"Пътувахме много, той и жена му бяха страхотни хора".

Маринов подчерта, че времето на гонене на отличия е зад гърба му:

"Отдавна минаха годините, когато искаш да се доказваш с награди. Сега не ми е нужно". Певецът засегна и сериозен проблем - състоянието на българската музика:

„С всяка година изчезват чувствата... музиката вече няма високи критерии. Всеки може да запее нещо - без текст, без смисъл... тази простотия се приема за нормална".

