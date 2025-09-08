Верижна катстрофа направи голям проблем на АМ Тракия

Верижна катастрофа затруднява движението по АМ "Тракия" този следобед, съобщават граждани.

Четири коли са се блъснали при километър 109 в посока София. Машините са в изпреварващата лента. Няма данни за пострадали, но се е образувало километрично задръстване.

Водачи предполагат, че причината за инцидента е неспазена дистанция, но към момента няма официална информация по случая.

Припомняме ,че по-рано днес от МВР съощиха, че двама са загинали, а 26-ма са пострадали в станалите 22 тежки катастрофи през изминалото денонощие.

На територията на столицата са регистрирани 12 леки и две тежки пътнотранспортни произшествия. Ранени са четирима.

