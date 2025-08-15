Вдигат парите на майките! Гуцанов издаде новата минимална заплата

Социалният министър Борислав Гуцанов вдига парите на майките. Съобщавайки промените, той издаде и колко ще е минималната заплата от следващата година

Екипът на Министерството на труда и социалната политика вече работи по предложения за бюджета за 2026 година, като основен приоритет е повишаването на обезщетенията за втората година от отглеждането на дете, както и на помощта за раждане на първо, второ и трето дете, Гуцанов пред медии във Варна. Той присъства на тържественото издигане на флага на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ по случай празника на града.

Вдигат процента при бързо връщане на работа

„Желанието на Министерството е майчинските през втората година да станат около 1100 – 1200 лева, колкото се очертава да бъде минималната работна заплата за следващата година, и заедно с това да се увеличи процентът, който се получава при връщане на работа. В момента те са 780 лева, а ако работят през втората година на детето, майките получават 50%. Считам, че трябва да станат поне 75%“, каза министър Гуцанов.

Стимул за младите майки

Той подчерта, че тази промяна ще бъде стимул за младите майки да се върнат на пазара на труда, а икономиката ще спечели. „Държавата наистина има необходимост от млади, обучени хора, които да дадат своят принос за развитието на страната. Смятаме, че тези стимули наистина ще помогнат и за справяне с демографската криза, в която се намира страната ни“, обясни министърът.

Нови приходи в бюджета

Борислав Гуцанов отбеляза, че предложените мерки са икономически обосновани и при определени сценарии дори могат да генерират допълнителни приходи в държавния бюджет. „Ако се запази сегашното равнище на 780 лева и само 10% от майките отидат на работа, като увеличим процента от 50% на 75%, държавата не само че няма да даде допълнително средства, а напротив – ще получи 12,4 милиона в бюджета. Защото тези майки веднага започват да имат доходи и съответно плащат данъци и осигуровки“, поясни той. При увеличение на обезщетението и процента ще трябват само около 10 млн. лв. повече за обезщетения.

Затварят незаконните домове за възрастни хора

Министър Гуцанов коментира още, че правителството продължава да работи активно по затварянето на нерегламентираните домове за възрастни хора и разширяване на социалните услуги за нуждаещите се. До момента са закрити 12 нелегални дома, а 400 души са изведени от тях.

„Това е само едната част. Въпросът трябва да бъде трайно решен, защото ние закриваме нелегалните домове, но тези хора трябва да имат място, където да живеят“, каза министърът. В тази връзка Министерството на труда и социалната политика реализира мащабна програма за ремонт на 81 съществуващи домове за стари хора, която трябва да приключи до 30 юни 2026 г. Предстои и разкриване на 254 нови социални услуги в страната.

„В момента се обследват 116 обекта в страната, които са предоставени от общините – бивши училища, детски градини, здравни заведения, за да се прецени кои от тях могат да бъдат преустроени и да станат домове за възрастни хора“, добави министър Гуцанов. Той допълни, че се планира да бъдат създадени около 10 нови дома в някои от тези сгради.

