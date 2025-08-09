Ужас до детска прощадка! Ток от уличен стълб удари 4-годишно

Ток от уличен стълб удари малко дете в София. Неприятният инцидент е станал в парка на столичния квартал „Овча купел“, пише SafeNews.

Майката на 4-годишното момченце Наталия Стоилкова алармира за стълба убиец и е подала сигнал в Столична община.

Ток наистина тече по самия стълб. Това доказва и експресна проверка с фазомер от бащата на невръстното дете.

От думите на мъжа става ясно, че опасния стълб се намира в парк „Овча купел“ в едноименния квартал.

„Това е прекрасен парк, непосредствено до детска площадка с пясъчник“, съобщава притесненият баща. Разказът му продължава с факта, че наоколо има нощни лампи и природа.

Следва ужасяващата констатация: „Но, след като се включат лампите в 9 часа се оказа, че на една от лампите има офазяване и ток!“.

Мъжът демонстрира с помощта на фазомер как наистина по стълба на уличната лампа в парка тече ток. Уредът светва в зелена и червена светлина, като наоколо в същото време се чува шумотевица от деца, които си играят.

В този момент мъжът с фазомера обяснява, че за да гарантира истинността на проверката е взел втори фазомер: „За да е по-сигурно съм взел втори фазомер“.

От втория фазомер обаче е трудно да се прецени каква индикация дава. Но фактът, че дори и един фазомер дава светлинни сигнали е достатъчно тревожен.