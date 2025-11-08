Тежко меле на "Тракия". Шофьор е с опасност за живота

Тежък инцидент на магистрала "Тракия”. Шофьор е с опасност за живота след верижна катастрофа. Инцидентът е станал на 7 ноември около 02:35 часа сутринта, на 166 км в посока София.

По първоначална информация кола, управлявана от 24-годишен мъж, застига и блъска друга кола, управлявана от 61-годишен мъж. Автомобилът с 24-годишния водач аварира и остава в активната лента за движение, при което е ударен от камион с прикачено полуремарке, управляван от 44-годишен мъж. Камионът спира в аварийната лента и е ударен от друга кола, управлявана от 32-годишен мъж.

Водачът на последния автомобил от катастрофата е настанен в болница с различни наранявания, с опасност за живота. С него в колата е била 36-годишна жена и нейните деца – на 10 и 9 години. Те са отказали преглед и са били освободени.

Пострадалият водач не е тестван с техническо средство за употреба на алкохол, взета му е кръвна проба за анализ. Останалите водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, отчетени са отрицателни резултати.

В РУ-Чирпан е образувано досъдебно производство.

