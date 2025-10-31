Тежък удар за пушачите. Икономисти с предупреждение

Европейският съюз (ЕС) навлезе в ключов етап от обсъжданията за промени в облагането на тютюневите изделия, след като Европейската комисия (ЕК) официално представи проект за актуализация на съществуващата директива.

Основната цел на предложението е да се засили борбата с тютюнопушенето в рамките на инициативата за "поколение без тютюн" до 2040 г.

Сред основните елементи на реформата е удвояване на минималния акциз върху цигарите – от 90 на 180 евро за 1000 къса.

Освен това се предвижда въвеждането на минимални ставки, които да обхващат поне 75% от средната цена на дребно.

Тези мерки целят хармонизиране на цените в различните държави членки и използване на данъчната политика като средство за ограничаване на потреблението.

Официалните дискусии по предложението започнаха на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) на 10 октомври 2025 г.

Освен традиционните тютюневи изделия, новата рамка включва и продукти като електронни цигари и нагреваем тютюн, които досега не бяха обект на единно облагане в ЕС.

България заема особено чувствителна позиция в този дебат.

Страната ни подкрепя включването на новите никотинови продукти в регулацията, като стъпка към по-справедлива конкуренция и защита на здравето.

От друга страна обаче, София изразява сериозни резерви към рязкото увеличение на акциза върху обикновените цигари, тъй като това може да доведе до значителни икономически рискове, особено в контекста на по-ниските доходи и географското положение на страната като външна граница на ЕС.

Икономисти и представители на индустрията предупреждават, че подобна мярка може да има обратен ефект – вместо да намали тютюнопушенето, тя може да стимулира контрабандата и нелегалната търговия.

Това би навредило както на бюджета, така и на здравните цели на съюза, пише БГНЕС.

Предстоящите преговори в рамките на Съвета на ЕС ще бъдат решаващи за това дали съюзът ще успее да намери баланс между амбициозните си здравни политики и икономическите реалности в по-слабо развитите държави членки.

