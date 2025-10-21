Такситата стават златни! Шок с цените

Такситата стават златни. Яко вдигане на цените планират собствениците на жълтите коли. Те ще ни сурвакат с новите тарифи още за ЧНГ.

Таксиметровите услуги в столицата може да поскъпнат с 18,6% от януари догодина. Предложението за новите тарифи беше обсъдено на заседание на транспортната комисия към Столичния общински съвет, а предстои да бъде гласувано в четвъртък на сесията на СОС, предаде финансовият портал pariteni.bg

Ако предложението бъде прието, минималната дневна тарифа се предвижда да нарасне от 1,21 лв. на 1,43 лв., а максималната от 2,05 лв. на 2,43 лв.

Новата методика за изчисляване на таксиметровите тарифи включва инфлацията - 75%, минималната работна заплата - 15% и цените на горивата - 10%. Идеята е таксиметровите цени да се актуализират ежегодно по тази методика.

„След десет години настоявания най-сетне имаме методика, която определя тарифите по обективни показатели – инфлация, минимална работна заплата и цени на горивата. Това е основният резултат, който искахме“, заяви председателят на „Съюз Такси“ Кирил Ризов, цитиран от БТА.

По думите му изчисленото увеличение от 18,6% е близко до исканото от организацията 20%, като дневната минимална тарифа ще се повиши от 1,21 лв. на 1,43 лв., а нощната – от 1,39 лв. на 1,65 лв.

Експертът от дирекция „Транспорт“ Иван Николов представи пред общинските съветници в зала самата методика, изготвена на база официални статистически данни и анализ на трите ключови показателя – инфлацията, минималната работна заплата и цените на горивата.

„Инфлацията има най-голяма тежест – 75 процента от изчислението, минималната работна заплата е с 15 процента, а горивата – с 10. За горивата разгледахме целия енергиен микс на таксиметровите автомобили – дизел, газ, бензин и електричество, за да изчислим реалното отражение на промените в цените“, обясни Николов.

По думите му базовото увеличение според методиката е 15,2%, към което е добавена прогнозната инфлация за 2026 г. от 3,4%, определена на база данни на Международния валутен фонд, което формира общо увеличение от 18,6%.

Новите минимални и максимални тарифи, заложени в предложението, са следните:

- минимална дневна – от 1,21 лв. на 1,43 лв.;

- минимална нощна – от 1,39 лв. на 1,65 лв.;

- максимална дневна – от 2,05 лв. на 2,43 лв.;

- максимална нощна – от 2,51 лв. на 2,98 лв.

Николов обясни, че методиката е направена така, че всяка година да може по един и същ начин да се определя необходимата актуализация на тарифите – нагоре или надолу. По думите му така обществото ще има увереност, че промяната е базирана на прозрачни и проверими данни, а не на субективни искания.

