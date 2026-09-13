Такситата стават златни! Шок с цените
Готвят 18,6% поскъпване
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Готвят 18,6% поскъпване
По случай своята 30-годишнина A1 представя четири специални тарифни предложения
Промените в тарифата са пуснати за обществено обсъждане
Обновената тарифа за физически лица на ОББ е налична на сайта на банката от началото на месец юли
Промените в Тарифата за таксите са качени за обществено обсъждане
Екоминистърът предлага който ползва до 2,8 кубика на човек, да е облагодетелстван с по-ниска цена
Цени за реклама в www.standartnews.com 2026 в PDF формат Цени за реклама в www.standartnews.com 2026 в PDF формат
С излизането на свободния пазар на електроенергия от края на 2025 г. домакинствата ще плащат борсовите цени
Той е признавал, че му пишат повече мъже, отколкото жени, с покани за секс
Тази пролет клиентите на А1 се наслаждават на нови и още по-изгодни условия в роуминг
Бонусите могат да се заявят до 31 март и ще могат да се използват до 31.12.2024 г.
Компанията ще предостави и редица бонуси на частните си клиенти
КЕВР в предложение до парламента
Прокуратурата обясни схемата за трафик на нелегални мигранти у нас
Идеята е актуализираните цени да влязат в сила от 1 януари 2023 година
Таксиметровите фирми и водачи прекратяват протеста си
Битовите потребители у нас са само 15% от общото производство на електроенергия
Промени в Наредбата за компенсации и субсидии за автобусните превози
По-голямата част от анкетираните използват Стандартната роуминг тарифа на своя телеком
Годишната абонаментна карта запазва цената си от 365 лева, като ще може да се плаща разсрочено