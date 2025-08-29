Синоптиците обявиха голяма изненада за август 2025

Отиващият си месец е най-малко топлият август за последните 5 години. Това сочи справка на Националния институт по метеорология и хидрология. Средните месечни температури са били между 19 и 26 градуса по Целзий и имат отклонение от месечната норма между -1 и +2 градуса.

Най-високата измерена температура е 40,6 градуса на 11 август в Лом. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e 2,2 градуса на 27 август в Чепеларе, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е -2,1 градуса на Мусала на 24 август. В София най-високата измерена температура е 35,2 градуса на 11 август, а най-ниската – 6,6 градуса на 26 август.

До 29 август в по-голямата част от страната месечните суми на валежите са под климатичната норма – между 5% (Павликени) и 50% от нея, или около нея – между 50 и 150%. Суми над климатичната норма – между 150 и 194% (Златоград, обл. Смолян) от нея, има на отделни места в планинските части на Южна България.

Август 2025 г. е с повече валежи от август 2024 г., но с по-малко от август 2023 и 2022 г. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 71 мм от дъжд в бургаското село Граматиково на 20 август. В София месечната сума валеж е 18 мм, което е 33% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 15 мм от дъжд на 5 август. Дните с най-голям брой станции с регистрирана гръмотевична дейност са 4, 18 и 22 август, като 22 август е денят и с най-много регистрирани градушки.

Към 31 август се очаква през страната да премине студен атмосферен фронт. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, по-интензивни в Централна България. С усилване на вятъра от северозапад температурите ще се понижат.