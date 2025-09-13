Синоптици - на тази дата през септември ще вали сняг!

Сериозен дебат в мрежата за скандална прогноза за времето.

Вече и Европейският модел прогнозира валежи от сняг на 23-ти септември по високите планини, предаде Метео Балканс. Повишава се и вероятността за слани след 24-ти септември.

"Европейският модел не може да познае времето за утре какво ще е, пък да не говорим за 23ти септември", коментира читателка.

Тя Европа вика, че ще победи Русия. Въпреки ,че си противоречи защото Русия е и в Европа. Та така и с европейския модел с прогнозите. Нищо от това няма да се случи на 23-ти, посочва друг.

Синоптиците любители обясняват:

"Русия дори нямат модел, а ползват ГФС и ЕС модела. Сайтът gismeteo е базиран на ГФС"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com