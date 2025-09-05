Шокиращо разкритие за децата, покачили се на 200-метров кран, направи началникът на ДНКС инженер Лиляна Петрова.

"Трудно е да се повярва, че деца на тази възраст могат сами да изрежат ламарина без помощ. Най-вероятно става дума за предварително планирано и организирано действие с участие на по-голям човек", заяви пред Нова тв Петрова.

Тя изрази мнение, че вероятно младежите са направили неколкократен оглед на мястото преди да осъществят така нареченото "опасно селфи".

След влизането си на обекта, децата са се покатерили по вътрешната стълба на крана и са достигнали самия му връх. Част от тях дори са преминали по стрелата на крана до самата сграда – действие, което според експертите, е било изключително опасно.

Веднага след инцидента, охраната на обекта е възстановила пробитата ламарина, а ДНСК е разпоредила засилване на мерките за сигурност. Инженер Петрова подчерта, че при извършената проверка е установено, че обектът е в пълно съответствие с нормативните изисквания. До момента не са установени нарушения от страна на инвеститора. "Въпреки това по мое разпореждане започнаха масови проверки на всички високи строежи в София – около 15 на брой до момента, с цел да се прегледат системите за сигурност, достъп и охрана", обясни тя.

Според изискванията, няма специфични допълнителни мерки, наложени само заради височината на сградата. Всички строителни обекти трябва да бъдат заградени, обозначени и, когато е необходимо охранявани – нещо, което в случая е било изпълнено. Въпреки това, фактът, че охраната не е успяла да засече присъствието на деца вътре в обекта, повдига допълнителни въпроси относно ефективността на мерките.

